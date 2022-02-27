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Общество27 февраля 2022 7:45

Перед брянцами в роли Евгения Онегина выступит Дмитрий Дюжев

Постановку покажут на сцене «Дружбы» 9 апреля
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: личная страница Дмитрия Дюжева ВКонтакте.

Фото: личная страница Дмитрия Дюжева ВКонтакте.

Перед брянцами в роли Евгения Онегина выступит Дмитрий Дюжев. Спектакль покажут 9 апреля, в 19.00 на сцене концертного зала «Дружба». Об этом сообщают на сайте Брянской областной филармонии.

Произведение Александра Пушкина актуально и по сей день. В спектакле будет звучать музыка советского композитора Сергея Прокофьева. Она была написана специально для спектакля в известном камерном театре. Режиссер постановки - актриса, педагог, народная артистка РСФСР Антонина Кузнецова.

Постановка пройдет при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Посетить ее могут и владельцы «Пушкинской карты». Подробную информацию можно узнать по телефону - (4832)-7-57-04.

Возрастное ограничение – 6+

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