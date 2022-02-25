Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1267 жителей региона. При этом госпитализировали 56 пациента. Выздоровели 288 человек, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4390 ПЦР-тестов.
В целом у 139870 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 115095 жителей области, умер 3451 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1543785.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 405 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 301 ковид-положительный. На третьем месте Жуковский район, где зафиксировали 69 новых случаев заболевания. Опасную инфекцию выявили в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 февраля 2022 года:
— Брянск – 57315 (+405)
— Брянский район – 12864 (+301)
— Дятьковский район – 6008 (+36)
— Карачевский район – 4840 (+19)
— Клинцы – 4210 (+44)
— Стародубский район – 4332
— Навлинский район – 3739 (+1)
— Новозыбков – 3610 (+61)
— Трубчевский район – 3313
— Унечский район – 3256 (+1)
— Жуковский район – 3066 (+69)
— Брасовский район – 2754 (+9)
— Выгоничский район – 2606 (+21)
— Комаричский район – 2464 (+19)
— Почепский район – 2136
— Климовский район – 2262 (+60)
— Фокино – 2102 (+19)
— Погарский район – 1938
— Дубровский район – 1917 (+19)
— Клетнянский район – 1852 (+45)
— Мглинский район – 1788 (+14)
— Сельцо – 1696 (+14)
— Злынковский район – 1518 (+46)
— Суземский район – 1459
— Суражский район – 1360
— Красногорский район – 1235 (+7)
— Гордеевский район – 1181 (+17)
— Клинцовский район – 1170 (+6)
— Севский район – 815
— Жирятинский район – 690 (+32)
— Рогнединский район – 245 (+2)
— Иногородние – 129.