Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1267 жителей региона. При этом госпитализировали 56 пациента. Выздоровели 288 человек, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4390 ПЦР-тестов.

В целом у 139870 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 115095 жителей области, умер 3451 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1543785.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 405 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 301 ковид-положительный. На третьем месте Жуковский район, где зафиксировали 69 новых случаев заболевания. Опасную инфекцию выявили в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 февраля 2022 года:

— Брянск – 57315 (+405)

— Брянский район – 12864 (+301)

— Дятьковский район – 6008 (+36)

— Карачевский район – 4840 (+19)

— Клинцы – 4210 (+44)

— Стародубский район – 4332

— Навлинский район – 3739 (+1)

— Новозыбков – 3610 (+61)

— Трубчевский район – 3313

— Унечский район – 3256 (+1)

— Жуковский район – 3066 (+69)

— Брасовский район – 2754 (+9)

— Выгоничский район – 2606 (+21)

— Комаричский район – 2464 (+19)

— Почепский район – 2136

— Климовский район – 2262 (+60)

— Фокино – 2102 (+19)

— Погарский район – 1938

— Дубровский район – 1917 (+19)

— Клетнянский район – 1852 (+45)

— Мглинский район – 1788 (+14)

— Сельцо – 1696 (+14)

— Злынковский район – 1518 (+46)

— Суземский район – 1459

— Суражский район – 1360

— Красногорский район – 1235 (+7)

— Гордеевский район – 1181 (+17)

— Клинцовский район – 1170 (+6)

— Севский район – 815

— Жирятинский район – 690 (+32)

— Рогнединский район – 245 (+2)

— Иногородние – 129.