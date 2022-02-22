В Брянске прошел памятный митинг к 23 февраля

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, на площади Партизан прошел памятный митинг. Организовал его комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Участниками митинга стали депутат Брянской областной Думы, председатель Брянской областной общественной организации «Инвалиды войн и военных конфликтов» Вячеслав Губанов, и. о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Ирина Молоканова, руководитель Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество» Александр Соболев, иерей Михаил Агешин, а также представители патриотической молодежи города.

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, погибших на полях сражений, возложили цветы к Вечному огню.

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