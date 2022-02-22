Брянская балерина Майя Ларина стала лауреатом конкурса в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянская балерина Майя Ларина стала лауреатом международного конкурса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Конкурс исполнителей классического танца проходил с 11 по 13 февраля. Он был посвящен 140 - летию со дня рождения русской балерины Анны Павловой.

Брянск представила учащаяся детской школы искусств №1 имени Т.П. Николаевой Майя Ларина. Юная балерина представила на суд жюри две вариации из классического балета: «Гаяне» и Рамзеи из балета «Дочь Фараона». Майя занимается у педагогов Дианы Сергеевой и Натальи Махотиной.

В ее возрастной категории принимали участие 36 танцовщиц. В результате Майю наградили званием лауреата III степени.

На конкурс приехали больше 200 участников из городов России и СНГ: Москва, Санкт-Петербург, Минск, Баку, Новосибирск, Саратов, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саранск, Новокузнецк, Киров, Бийск.

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