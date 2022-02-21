В Брянске сравнили стоимость ПЦР-тестов в государственных и частных клиниках

Фото: ОНФ.

В Брянске промониторили цены на ПЦР-тестирование. Средняя цена на данное исследование держится на уровне 1,5 тысячи рублей за один анализ. Об этом сообщают в региональном исполкоме Общероссийского общественного Движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Брянской области.

Большая часть опрошенных исследования прошли бесплатно. Незначительная часть заплатила от двух тысяч рублей.

Общественники побывали в четырех пунктах забора мазков – частных и государственных. В первых цена ПЦР-теста составила 1450 рублей, а во вторых – от 744рудбелй. Тот, кому анализ нужен был на иностранном языке, должен был доплатить от 50 до 200 рублей.

- В Брянской области цены на ПЦР-тесты держатся на уровне средних по стране, - отметил общественники. - Мы отмечали и еще раз подчеркнем – стоимость исследования не должна бить по кошелькам людей. Речь здесь идет не только о здоровье

конкретного человека, которому понадобилось тестирование, но и о безопасности тех, кто его окружает. Поэтому власти региона эту ситуацию должны отслеживать. А мы по-прежнему держим вопрос на контроле

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