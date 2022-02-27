На Брянщину прибыли 30 добровольно сложивших оружие украинских силовиков

Фото: Министерство обороны РФ.

В Брянской области на автомобильный пункт пропуска прибыли 30 украинских силовиков, добровольно сложивших оружие. Среди них военнослужащие Вооруженных сил Украины, таможенники, пограничники. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны России.

Они обратились за помощью к представителям Вооруженных сил России.

После того, как представители Вооруженных сил Украины подпишут отказ от участия в боевых действиях, они смогут вернуться обратно домой. Но, вероятнее всего, после того, как обстановка стабилизируется.

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