В брянском Сельцо дом-интернат для пожилых людей и инвалидов работает в режиме полной изоляции

Фото: департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

В брянском Сельцо дом-интернат для пожилых людей и инвалидов в период пандемии коронавируса работает в режиме полной изоляции. Об этом сообщают на сайте департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Уход за подопечными работники учреждения ведут непрерывно. Они здесь живут и работают во время 14-дневных смен.

Круглосуточно контролируют состояние здоровья получателей социальных услуг и сотрудников, соблюдение правил гигиены. Также проводят регулярную уборку и профилактическую дезинфекцию, проветривают и обеззараживают воздух. Трижды в день измеряют температуру тела подопечным.

- На сегодняшний день нет случаев заболевания коронавирусом ни среди проживающих, ни среди персонала, - говорят в региональном департаменте семьи, социальной и демографической политики. - В учреждении ежедневно проводят санитарную уборку, создают микроклимат по потребностям здоровья постояльцев, проводят мониторинг дезинфицирующих средств, санитайзеров, бактерицидных ламп, масок, перчаток.

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