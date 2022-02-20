Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 февраля 2022 5:50

В Брянске назвали самые популярные остановки у пассажиров

Их определили по количеству запросу в приложении "Умный транспорт"
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянске назвали самые популярные остановки общественного транспорта у пассажиров. Их определили по количеству запросов в мобильном приложении "Умный транспорт". Статистику за прошлый год опубликовали в группе "Брянский автобус".

Больше 77 тысяч раз пассажиры запрашивали остановку "Площадь Партизан" в сторону улицы Урицкого. Она стала самой популярной. На втором месте остановка "ТРЦ Аэропарк" в сторону автовокзала. На третьем - "Автовокзал" в сторону магазина "Заря".

Причем, электронное табло стоит только на третьей остановке. Пассажиры делала запросы во время ожидания транспорта.

Эта статистика поможет определиться с остановками, где в первую очередь необходимы электронные табло. Поручение с ними определиться дал профильным службам мэр Александр Макаров. В рамках проекта по развитию электрического транспорта в Брянске установят 100 новых табло. Пока на остановках есть только 10, которые были установлены в прошлые годы.

КАРТИНА ДНЯ