В Брянске назвали самые популярные остановки у пассажиров

В Брянске назвали самые популярные остановки общественного транспорта у пассажиров. Их определили по количеству запросов в мобильном приложении "Умный транспорт". Статистику за прошлый год опубликовали в группе "Брянский автобус".

Больше 77 тысяч раз пассажиры запрашивали остановку "Площадь Партизан" в сторону улицы Урицкого. Она стала самой популярной. На втором месте остановка "ТРЦ Аэропарк" в сторону автовокзала. На третьем - "Автовокзал" в сторону магазина "Заря".

Причем, электронное табло стоит только на третьей остановке. Пассажиры делала запросы во время ожидания транспорта.

Эта статистика поможет определиться с остановками, где в первую очередь необходимы электронные табло. Поручение с ними определиться дал профильным службам мэр Александр Макаров. В рамках проекта по развитию электрического транспорта в Брянске установят 100 новых табло. Пока на остановках есть только 10, которые были установлены в прошлые годы.