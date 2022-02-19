Брянцам разъяснили, когда можно шуметь в квартирах

Жителям Брянской области разъяснили, когда можно шуметь в собственных квартирах. И что грозит нарушителям нового закона о тишине, который приняла Брянская областная Дума.

С такими вопросами обратились жители области к председателю регионального заксобрания Валентину Субботу на личном приеме.

- Этот нормативно-правовой акт был принят заксобранием в конце декабря прошлого года, и вызвал интерес у граждан, - рассказал Валентин Суббот на своей странице в соцсети. - Желание спокойно отдохнуть - это естественная и понятная потребность каждого человека. В повседневной жизни бывают случаи, когда соседи нарушают тишину, громко слушая музыку или делая ремонт, в связи с чем возникают споры и конфликты. Определить когда, где и сколько можно шуметь, а также ответственность за несоблюдение установленных правил призван новый закон.

Слушать громко музыку и делать ремонт нельзя с 23.00 до 6.00 ежедневно. А также с 6.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни. Тишину нужно соблюдать с 13.00 до 15.00 каждый день.

За нарушение грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей. Чтобы привлечь к административной отвественности, нужно вызвать полицию.