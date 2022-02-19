Игорь Маковский поздравил коллектив сотрудников «Удмуртэнерго» с 59-летием филиала

Фото: "Россети".

18 февраля День рождения отмечает филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго». Крупнейшей электросетевой компании Удмуртской Республики в 2022 году исполняется 59 лет.

Образованию РЭУ «Удмуртэнерго» предшествовало историческое для Удмуртии событие – строительство в 1959 году первой линии электропередачи 110 кВ «Ижевск – Воткинск» с понизительной подстанцией «Ижевск» и открытым распределительным устройством 110 кВ Ижевской ТЭЦ.

Сегодня в зоне ответственности Удмуртэнерго находится 221 подстанция 35-220 кВ; 7723 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10/0,4 кВ и почти 30 тысяч километров линий электропередачи различного класса напряжения.

Одной из стратегических задач для филиала является консолидация электросетевых активов. В 2021 году заключены 19 договоров о передаче под управление филиала объектов электросетевого хозяйства.

Для поддержания надежности электроснабжения потребителей специалисты «Удмуртэнерго» в 2021 году отремонтировали 4262 км ЛЭП, осуществили ремонт оборудования, 563 комплектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, расчистили 973 га трасс воздушных линий. Были реконструированы производственные базы высокоавтоматизированных Завьяловского и Ижевского РЭСов.

В течение 2021 года к электросетям «Удмуртэнерго» было подключено 6 096 новых потребителей. Реализованы проекты по установке систем накопления электроэнергии в двух населенных пунктах, которые обеспечат бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений. Также Удмуртэнерго выполняло работы по обслуживанию, строительству и модернизации систем наружного освещения в десятках населенных пунктов Удмуртии. Энергетики реализовали энергосервисный контракт по модернизации системы освещения в 32 школах.

«Перед энергетиками «Удмуртэнерго», как перед представителями ключевой отрасли экономики, стоят важные задачи: обеспечивать надежное и качественное снабжение всех потребителей региона, укреплять взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, расширять направление дополнительных сервисов, чтобы все реализованные компанией проекты позитивно влияли на социально-экономическое развитие Удмуртской республики. Для успешного достижения целей у филиала есть все необходимое: большой опыт работы, современная база и квалифицированные специалисты, бесценный багаж практических знаний и житейская мудрость наших ветеранов, энтузиазм перспективной молодежи», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.