Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1602 жителя региона. При этом госпитализировали 144 пациента. Выздоровели 109166 человек, зарегистрировали восемь смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5219 ПЦР-тестов.

В целом у 131319 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 109166 жителей области, умерли 3382 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1507322.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 842 новых случая коронавируса. На втором месте Стародубский район, где выявили 104 ковид-положительных. На третьем месте Брянский район, где зафиксировали 94 новых случая заболевания. Опасную инфекцию выявили во всех муниципалитетах региона кроме Дубровского района.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 февраля 2022 года:

— Брянск – 53390 (+842)

— Брянский район – 12151(+94)

— Дятьковский район – 5793 (+4)

— Карачевский район - 4587 (+18)

— Клинцы – 3993 (+56)

— Стародубский район – 4040 (+104)

— Навлинский район – 3505 (+82)

— Новозыбков – 3430 (+31)

— Трубчевский район – 3199 (+31)

— Унечский район – 3163 (+35)

— Жуковский район – 2895 (+3)

— Брасовский район – 2561 (+69)

— Выгоничский район – 2434 (+40)

— Комаричский район – 2256 (+9)

— Почепский район – 2074 (+1)

— Климовский район – 2023 (+4)

— Фокино – 2025 (+1)

— Погарский район – 1828 (+6)

— Дубровский район – 1769

— Мглинский район – 1743 (+17)

— Клетнянский район – 1670 (+7)

— Сельцо – 1630 (+2)

— Злынковский район – 1365 (+12)

— Суражский район – 1313 (+9)

— Суземский район – 1374 (+47)

— Клинцовский район – 1129 (+3)

— Красногорский район – 1144 (+41)

— Гордеевский район – 1079 (+4)

— Севский район – 763 (+20)

— Жирятинский район – 624 (+10)

— Рогнединский район – 240

— Иногородние – 129.

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