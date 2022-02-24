Фото: Анатолий Жданов.

В брянском Севске во время обстрела пострадали три человека. Об этом 24 февраля сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя отделения скорой медицинской помощи Навлинской центральной райбольницы. Позже стало известно об еще одном раненом в Севской больнице. Город находится недалеко от границы с Украиной.

- Один раненый военный из Севска доставлен к нам, второго раненного военного забрали медики Центра медицины катастроф - его везут в областную больницу, - сказала ТАСС собеседница агентства. - У военного, доставленного к нам, оскольчатый перелом бедра, еще несколько ранений без переломов, забинтованы две ноги и рука. Что у второго, которого везут в областную больницу, пока неизвестно.

В медучреждении сообщили, что третьего раненого отправили в Брянскую областную больницу в отделение травматологии.

Также 24 февраля руководители региона сообщили о случаях стрельбы не границе с Украиной.При этом отметили, что в целом ситуация спокойная. Экстренные службы и правоохранительные органы работают в режиме повышенной готовности. В приграничных с Украиной районах приостановили на сутки работу детских садов и школ, закрыт аэропорт Брянск.

Также 24 февраля в пункт пропуска "Троебортное" на территории Брянской области прибыли около 90 эвакуированных граждан из Украины, их готовят к размещению.

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