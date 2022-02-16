В Брянской области насчитали почти 6,5 тысячи домов без газа в газифицированных населенных пунктах

В Брянской области насчитали 6405 домов без газа в 1223 газифицированных населенных пунктах. Их подключение обойдется в 708,4 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

6041 дом находится на расстоянии меньше 200 метров от газовой трубы. Провести газ туда обойдется в 90 тысяч рублей. 364 дома находится дальше 200 метров. Чтобы подключить их, нужно потратить 450 тысяч рублей. Подключить их планируют по программе социальной газификации.

В прошлом году в программу догазификации включили 391 дом. В 90 из них уже пустили газ.

На 11 февраля поступило 3213 заявок на газификацию. Сети уже проложили до границ земельных участков по 492 заявкам, в границах земельных участков - по 416 заявкам. Газ в дома пустили по 364 заявкам.

В Брянской области в этом году увеличили размер материальной помощи малоимущим семьям и одиноким гражданам с 3 до 45 тысяч рублей. Планируется, что она составит 100% от стоимости подключения.

В Брянской области общий уровень газификации составляет 91%. В городах и поселках городского типа - 95,1%, в селах - 70,3%.