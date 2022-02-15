В Брянске по федеральной программе отремонтируют только один парк "Юность"

Фото: городское объединение парков.

В Брянске в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют только один парк - "Юность" в Володарском районе. На благоустройство потратят около 100 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сказочные персонажи в парке последних лет.

Парк "Юность" располагается на площади трех гектаров. Его не ремонтировали в течение 40 лет.

- Проектно-сметная документация на ремонт парка уже подготовлена, - говорят в мэрии. - Теперь ей предстоит пройти государственную экспертизу.

Так выглядел детский городок в парке в 80-х годах.

Всего по программе Брянску выделили 147,7 миллиона рублей. Оставшиеся деньги пойдут на ремонт дворов. В 2022 году планируют привитии в порядок пять дворов. Проектно-сметная документация на них уже прошла госэкспертизу.

Заявки на ремонт дворов в следующем году будут принимать до 1 мая.

А в этом году отремонтируют дворы по адресам:

- ул. Репина, д.13, 13а (Советский район)

- ул. Камозина, д.34 (Бежицкий район)

- ул. Абашева д.6, 8, 8А (Володарский район)

- ул. Привокзальная, д.1 (пос. Белые Берега)

- ул. Ново-Советская, д. 102, 10, ул. Азарова, д. 57 (Бежицкий район)