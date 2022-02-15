Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1020 жителей региона. При этом госпитализировали 79 пациентов. Выздоровели 335 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4899 ПЦР-тестов.

В целом у 126334 человек подтвердили коронавирус, вылечился 105681 житель области, умерли 3356 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1490383.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 397 новых случая коронавируса. На втором месте Навлинский район, где выявили 166 ковид-положительного. На третьем месте Брянский район, где зафиксировали 53 новых случая заболевания. Опасную инфекцию выявили в 29 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 февраля 2022 года:

— Брянск – 50864 (+397)

— Брянский район – 11812 (+53)

— Дятьковский район – 5655 (+50)

— Карачевский район - 4406 (+6)

— Клинцы – 3860 (+44)

— Стародубский район – 3793 (+18)

— Навлинский район – 3383 (+166)

— Новозыбков – 3353 (+19)

— Трубчевский район – 3117 (+4)

— Унечский район – 3090 (+21)

— Жуковский район – 2854 (+16)

— Брасовский район – 2437 (+52)

— Выгоничский район – 2323 (+2)

— Комаричский район – 2145 (+8)

— Почепский район – 2043 (+5)

— Климовский район – 1995 (+11)

— Фокино – 1954 (+5)

— Погарский район – 1771 (+7)

— Дубровский район – 1734 (+7)

— Мглинский район – 1699 (+15)

— Клетнянский район – 1655 (+2)

— Сельцо – 1612 (+14)

— Злынковский район – 1326 (+10)

— Суражский район – 1269 (+1)

— Суземский район – 1288 (+27)

— Клинцовский район – 1098 (+9)

— Красногорский район – 1083 (+38)

— Гордеевский район – 1039 (+12)

— Севский район – 714

— Жирятинский район – 599 (+1)

— Рогнединский район – 234

— Иногородние – 129.