Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске для спорткомплекса в Бежице строят чаши бассейнов. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Один будет маленький, детский, для обучения плаванию, а другой 25-метровый на шесть дорожек.

Также строители монтируют слаботочные системы, отделывают стены. Строительно-монтажные работы планируют завершить к середине лета.

- Работа идет, динамика налицо, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. - Но за этим объектом должен быть ежедневный пристальный контроль, чтобы строительные темпы не падали. Жители Бежицы слишком долго ждут открытия своего бассейна.

Напомним, 29 сентября 2021 года Брянская городская администрация в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Магистраль телеком» из-за грубого нарушения срока строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежицком районе. Позже провели новый аукцион. В итоге 29 ноября прошлого года подрядчиком стало ООО «ГрандСтрой».

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