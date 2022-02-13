В Брянске скончался бывший директор завода «Брянсксельмаш» Иван Алехин

Фото: официальный сайт Фокинской районной администрации Брянска.

В Брянске на 86 году жизни скончался бывший директор завода «Брянсксельмаш» Иван Алехин. Он умер в госпитале от коронавирусной инфекции.

Иван Тихонович родился в деревне Ленивке Хотынецкого района Орловской области. Он рос в многодетной семье кузнеца Тихона Ивановича и колхозницы Натальи Васильевны. Ему с детства был знаком тяжелый крестьянский труд, пишут на официальном сайте Фокинской районной администрации.

Больше 20 лет он руководил заводом «Брянсксельхозмаш». За свой труд отмечен многими наградами, медалями, дипломами, грамотами… Заслуженный машиностроитель РСФСР, ветеран труда, лауреат Государственной премии СССР, делегат XIX Всесоюзной партийной конференции, учительского съезда страны, награжден Почетной грамотой министра сельхозмашиностроения, медалями «За доблестный труд», «За преобразование Нечерноземья РСФСР».

Работая директором, Иван Тихонович делал детские сады, цех товаров народного потребления, магазин полуфабрикатов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две столовые, медицинский пункт, собственная база отдыха, строительство жилья.

Он был профессионалом своего дела. И свое отношение к труду всегда доказывал личным примером.

- Я строгий, но не авторитарный, - говорил о себе Иван Тихонович.

Строгий директор для своей семьи всегда был любящим, заботливым супругом и отцом. Вместе с женой Надеждой Ивановной они прожили 50 лет. Вырастили детей: дочь Ольга - директор школы №28 Брянска, сын Игорь - депутат Брянской областной думы. Растут внуки, правнуки…

Бывшие коллеги, знакомые и, конечно, родственники сохранят светлую память об Иване Алехине. Он навсегда останется для них созидателем, готовым трудиться на благо людей.

Прощальная церемония состоится в понедельник, 14 февраля, с 12.00 до 13.00 в траурном зале ритуальной группы «Ангел», который находится в Брянске по адресу: Фокинский район, проспект Московский, 41-Б.

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