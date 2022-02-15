Прятал камеры в бутылках: брянский депутат пять лет совращал школьниц и снимал интимные видео

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области за интимную связь со школьницами от 13 до 16 лет перед судом предстанет депутат Дятьковского районного Совета. 49-летнего народного избранника задержали в апреле 2021 года. Завели на него уголовное дело. Сейчас расследование завершили, материалы направили в суд.

Половую связь снимал на фото и видео

По версии следствия, с июля 2016 года по апрель 2021 года депутат вступал в половую связь за деньги с несовершеннолетними девочками в возрасте от 13 до 16 лет. Все происходило в его частном доме в Дятькове. Следователи указывают, что школьницы шли на встречи к депутату добровольно, испытывая материальные трудности.

Девочек для развлечений депутата подыскивала его знакомая. Сейчас ей 20 лет. На девушку также завели уголовное дело за вовлечение подростков в занятие проституцией. Сводница получала свое вознаграждение.

Как стало известно «КП-Брянск», эти юные девочки были вовсе не из неблагополучных семей. А скажем так, из средне-статистических или с низким доходом. Таким образом они самостоятельно зарабатывали себе деньги. Причем стоимость их услуг оценивалась по-разному, где-то от 2,5 до 12 тысяч рублей.

У 20-летней сводницы есть собственный маленький ребенок. Она только успела закончить школу. С тех пор нигде не училась и не работала. Половую связь депутат снимал на фото и видео мобильного телефона. Скрытые камеры под видом бутылки и банки он спрятал в спальне и ванной комнате.

- Преступления выявили и пресекли оперативные сотрудники уголовного розыска УМВД и УФСБ России по региону, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Во время обыска, проведенного при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии, обнаружили и изъяли несколько экземпляров огнестрельного оружия, незаконно приобретенных обвиняемым и хранившихся в его жилище. По этим фактам также завели уголовное дело.

Никто не ожидал

Задержание депутата поставило на уши все Дятьково. Жители города говорят о нем как о неравнодушном к чужим проблемам и просьбам бизнесмене.

- Хороший он человек, добрый, – говорит об Алексее Городинском 45-летняя горожанка. - Он всегда всем помогал и рублем, и делом. Не отказывал больным людям, кому была нужна срочная операция. Также немало хорошего сделал для культурных, спортивных организаций района. С одной стороны жалко его, а с другой - факт на лицо, и ответить все же придется.

Уголовное дело – первое для народного избранника. Проблем с законом у него раньше не было. На данный момент депутата обвиняют в незаконном сборе сведений о частной жизни, приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, приобретении и хранении огнестрельного оружия, вовлечении и подстрекательстве к вовлечению несовершеннолетних в занятие проституцией, а также в получении сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет. По статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Алексей Городинский не женат. У него есть несовершеннолетний ребенок. Он живет с матерью. Громкое уголовное дело не дает покоя местным жителям. Они с нетерпением ждут решения суда.

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