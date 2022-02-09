Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1642 жителя региона. При этом госпитализировали 95 пациентов. Выздоровели 783 человека, зарегистрировали семь смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 9567 ПЦР-тестов.

В целом у 117237 человек подтвердили коронавирус, вылечились 99993 жителей области, умерли 3317 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1450313.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 642 новых случая коронавируса. На втором месте Стародубский район, где выявили 133 ковид-положительных. На третьем месте Дубровский район, где зафиксировали 97 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали во всех муниципалитетах, кроме Севского района.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 февраля 2022 года:

— Брянск – 46628 (+642)

— Брянский район – 11091 (+91)

— Дятьковский район – 5436 (+7)

— Карачевский район - 4169 (+56)

— Клинцы – 3627 (+50)

— Стародубский район – 3354 (+133)

— Новозыбков – 3111 (+48)

— Навлинский район – 2975 (+37)

— Трубчевский район – 2947 (+11)

— Унечский район – 2867 (+29)

— Жуковский район – 2678 (+24)

— Брасовский район – 2252 (+39)

— Выгоничский район – 2192 (+45)

— Комаричский район – 2012 (+31)

— Почепский район – 1982 (+17)

— Климовский район – 1828 (+26)

— Фокино – 1760 (+48)

— Дубровский район – 1675 (+97)

— Погарский район – 1660 (+41)

— Мглинский район – 1613 (+13)

— Клетнянский район – 1594 (+8)

— Сельцо – 1544 (+6)

— Злынковский район – 1253 (+22)

— Суражский район – 1208 (+24)

— Суземский район – 1187 (+31)

— Клинцовский район – 1050 (+17)

— Гордеевский район – 971 (+11)

— Красногорский район – 960 (+26)

— Севский район – 688

— Жирятинский район – 563 (+9)

— Рогнединский район – 233 (+1)

— Иногородние – 125.