Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1642 жителя региона. При этом госпитализировали 95 пациентов. Выздоровели 783 человека, зарегистрировали семь смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 9567 ПЦР-тестов.
В целом у 117237 человек подтвердили коронавирус, вылечились 99993 жителей области, умерли 3317 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1450313.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 642 новых случая коронавируса. На втором месте Стародубский район, где выявили 133 ковид-положительных. На третьем месте Дубровский район, где зафиксировали 97 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали во всех муниципалитетах, кроме Севского района.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 февраля 2022 года:
— Брянск – 46628 (+642)
— Брянский район – 11091 (+91)
— Дятьковский район – 5436 (+7)
— Карачевский район - 4169 (+56)
— Клинцы – 3627 (+50)
— Стародубский район – 3354 (+133)
— Новозыбков – 3111 (+48)
— Навлинский район – 2975 (+37)
— Трубчевский район – 2947 (+11)
— Унечский район – 2867 (+29)
— Жуковский район – 2678 (+24)
— Брасовский район – 2252 (+39)
— Выгоничский район – 2192 (+45)
— Комаричский район – 2012 (+31)
— Почепский район – 1982 (+17)
— Климовский район – 1828 (+26)
— Фокино – 1760 (+48)
— Дубровский район – 1675 (+97)
— Погарский район – 1660 (+41)
— Мглинский район – 1613 (+13)
— Клетнянский район – 1594 (+8)
— Сельцо – 1544 (+6)
— Злынковский район – 1253 (+22)
— Суражский район – 1208 (+24)
— Суземский район – 1187 (+31)
— Клинцовский район – 1050 (+17)
— Гордеевский район – 971 (+11)
— Красногорский район – 960 (+26)
— Севский район – 688
— Жирятинский район – 563 (+9)
— Рогнединский район – 233 (+1)
— Иногородние – 125.