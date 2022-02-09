В Новозыбкове на месяц закрыли второй этаж в новой пристройке школы №3

Фото: газета "Маяк32".

В брянском Новозыбкове на 35 дней закрыли второй этаж новой пристройки школы №3. Здесь располагается актовый зал. С 28 января школе назначили административное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических требований - приостановление деятельности.

В конце января в здании пристройки побывали с проверкой сотрудники Роспотребнадзора, сообщает "Новозыбков.SU". В коридоре на стенах - трещины, сколы, на потолке - разводы, следы протекания крыши. Местами убраны секции подвесного потолка из-за следов протекания. На потолке актового зала - тоже следы протекания крыши.

«Дефекты делают недоступным качественное проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфекционных средств и соблюдение противоэпидемических режимов, которые неукоснительно должны соблюдаться в школьном учреждении", - отметили в управлении Роспотребнадзора.

Закрытие второго этажа совпало с переводом школ в Новозыбкове на дистанционное обучение. С 7 февраля очная учеба возобновилась в школе, но ребят на второй этаж не пускают.

Отдел образования Новозыбкова судится с подрядчиком с марта 2021 года, сообщает газета "Маяк32". На 8 февраля строители приступили к работам. Они должны восстановить покрытие кровли. Ремонт будут проводить за свой счет, так как на пристройку действует 60-месячная гарантия.

Пристройку начали возводить еще в 1992 году. Но из-за недостатка средств стройку заморозили. Возобновить решили в 2018 году. Здание возводили практически с нуля. Его сдали в эксплуатацию в 2019 году. Работы обошлись почти в 33 миллиона рублей.