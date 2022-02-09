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Происшествия9 февраля 2022 7:15

В Брянске следователи опровегли похищение новорожденного из роддома в Клинцах

Младенца направили в Брянскую областную больницу
Марина АНТОНОВА
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Заявление в полицию написала бабушка ребенка.

Заявление в полицию написала бабушка ребенка.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянске следователи опровергли информацию о похищении новорожденного мальчика из роддома в Клинцах. Заявление в полицию написала его бабушка, жительница Унечи. Она сообщила, что ребенка похитили 11 января 2022 года из родильного дома Клинцовской больницы.

Полицейские передали заявление в Следственный комитет. Выяснилось, что по показаниям ребенка перевели в Брянскую областную больницу, где он сейчас находится. В медучреждении его обследуют и при необходимости окажут медицинскую помощь.

- Следователями организованы необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства случавшегося и дана правовая оценка произошедшему, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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