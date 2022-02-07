Погибший в Брянской области медведь-шатун оказался известным Арсением

Таким Арсения запечатлела фотоловушка в 2015 году. Фото: Елена Ситникова.

В пятницу, 4 февраля, в соцсетях появилась новость, что в Суземском районе застрелили медведя. Ходили разные слухи: что его из берлоги «выкурили» охотники, застрелили для развлечения. Мы решили выяснить, что из этого правда, а что – вымысел.

Легендарный мишка-долгожитель

Погибший в Брянской области медведь-шатун оказался хорошо известным медведем-блондином Арсением. Об этом «КП-Брянск» рассказали в заповеднике «Брянский лес».

- Его просто было невозможно не узнать, - рассказала заместитель директора заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова. – Необычный окрас шерсти, коричневая мочка носа, внушительные размеры…

Арсению, по оценке специалистов, было больше 30 лет. Он жил на территории заповедника уже тогда, когда в 1995 году началась программа по восстановлению популяции медведя в области. В отличие от своих бурых собратьев, цвет его шерсти очень светлый, соломенно-рыжеватый. Имя медведю выбирали всем миром – голосованием в сети. Из-за цвета и остановились на Сене или Арсении.

Фото: Елена Ситникова.

Не ушел в зимний сон

Сперва медведя заметили на дороге - он перегородил путь автомобилистам. Затем необычного мишку у себя на огороде в селе Страчево заметила женщина. Она шла к колодцу за водой. Попадался на глаза медведь и мужчине, который с собаками направлялся за молоком. К счастью, эти встречи не привели к трагедии. О том, что медведь бродит по селу, сообщили в заповедник.

На место выехали специалисты заповедника, сотрудники районной администрации, представитель департамента природных ресурсов и полицейские. Арсений лежал в густых кустах в пойме ручейка, текущего по краю села. Зверь был истощен.

В Центральной части России медведи-шатуны почти не встречаются, так как у бурого медведя - большой выбор корма. А не впадают в зимний сон животные из-за его недостатка. А шатуны - это животные с измененным, нетипичным поведением, у них пищевые мотивации подавляют и тормозят оборонительные реакции. Ярко проявляется механизм самосохранения, заставляющий медведей-шатунов балансировать на острой грани между жизнью и смертью, толкающий этих зверей на отчаянные попытки добыть себе пищу любым способом. Такие животные, как правило, обречены на гибель.

- В нашем случае – фактор, который привел к появлению медведя-шатуна – это неудовлетворительное физическое состояние животного, вызванное старостью, - , - поясняет Елена Федоровна. - Когда животное даже в высокоурожайный год не в состоянии прокормиться и набрать жировые запасы, и, следовательно, залечь в зимний сон и благополучно перезимовать.

На сегодняшний день возраст Арсения составляет не менее 30 лет, что является достойным возрастом дикого медведя в природе. Средняя продолжительность жизни этого вида составляет всего лишь 6-8 лет на неохраняемой территории, 10-12 лет на охраняемой территории.

- Другого выхода, кроме как отстрелять этого медведя, просто не было, не смотря на то, что животное краснокнижное, - говорит Елена Федоровна – Поскольку существовала реальная угроза для жизни людей.

Оставил потомство

Ни в нашем ни в соседних регионах нет центров, где занимались бы реабилитацией таких крупных животных, нет специалистов, которые могли бы лечить взрослого медведя. Даже если бы удалось его усыпить, его нельзя было выпустить в лес, его следовало бы поместить в реабилитационный центр, которого нет.

- Зверь был слаб, у него практически не было зубов, целыми были только клыки - говорит Елена Ситникова. - Видимо, в село он пришел за легкой добычей. Следы его видели и в декабре в районе населённых пунктов Невдольск и Калиновский. Мне его, конечно, жаль, но по-другому с ним никак нельзя было поступить.

В департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области рассказали «КП-Брянск», что медведь погиб своей смертью. Видно, тяжела ответственность за краснокнижного мишку.

Так или иначе, Арсения больше нет, но есть его продолжение. В заповеднике «Брянский лес» заметили троих медвежат с таким же необычным окрасом шерсти.