Фото: официальный сайт БГУ имени Петровского.

Брянский ученый Аркадий Голованевский создал поэтический словарь Федора Тютчева. Аркадий Леонидович - доктор филологических наук, профессор БГУ имени Петровского.

Ученый составил много сборников и монографий. «Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» - одна из главных его работ. А в 2007 году Голованевский редактировал «Брянский научный словарь».

Брянский профессор инициировал несколько конференций на международном уровне и ряд общероссийских форумов.

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