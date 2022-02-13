Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 февраля 2022 10:11

Брянский ученый Аркадий Голованевский создал поэтический словарь Федора Тютчева

Профессор составил множество сборников и монографий
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: официальный сайт БГУ имени Петровского.

Фото: официальный сайт БГУ имени Петровского.

Брянский ученый Аркадий Голованевский создал поэтический словарь Федора Тютчева. Аркадий Леонидович - доктор филологических наук, профессор БГУ имени Петровского.

Ученый составил много сборников и монографий. «Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» - одна из главных его работ. А в 2007 году Голованевский редактировал «Брянский научный словарь».

Брянский профессор инициировал несколько конференций на международном уровне и ряд общероссийских форумов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

КАРТИНА ДНЯ