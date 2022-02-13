Фото: сайт Брянского областного театра кукол.

Брянцам предложили придумать новое название театру кукол. На сайте учреждения культуры в честь его 50-летия объявили конкурс «Как театр назовешь ты?!».

- Обращаем ваше внимание, что театры кукол многих городов России уже имеют свои названия и повторяться нам нельзя! Пишут организаторы конкурса. - Желательно, чтобы имя было не просто оригинальным, но и указывало на историю нашего края, его колоритные особенности.

Предложения в Брянском областном театре кукол принимают до 1 мая 2022 года. Подробнее ознакомиться с положение конкурса можно здесь.

Возрастное ограничение- 6+

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