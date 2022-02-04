В Фокинском районе Брянска открыли новый бассейн «Спартак-Арена»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска заработал спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Арена». Общая площадь СОКа составила 2,3 тысячи квадратных метров, стоимость работ — 214,2 миллиона рублей. А значит, готов принять посетителей и 25-метровый плавательный бассейн. Об этом мсообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Чаша бассейна объемом около 500 кубометров не облицована плиткой. Она полностью сделана из нержавеющей стали. Размер бассейна – 25 на 8,5 метра. Он рассчитан на четыре дорожки. Глубина составляет от 1,2 до 1,8 метра. Одновременно здесь могут плавать до 32 человек.

- Температура воды в бассейне более чем комфортная - 29 градусов, говорят в мэрии. - Здесь она проходит несколько этапов очистки, в том числе и финишную - озоном. В оздоровительные секции уже записались больше 200 детей и подростков, однако из-за санитарных ограничений посещение бассейна для них пока приостановлено. Для разных групп населения здесь предусмотрены свои тарифы — одни из самых низких в городе. Посетители могут приобрести как разовый билет, так и абонемент на 10 купаний.

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