В Брянске основатель лицея №1 Антонина Курасова отмечает день рождения

Фото: Брянский городской лицей №1 имени А. С. Пушкина.

В Брянске 1 февраля основатель, известный педагог и бывший директор лицея №1 Антонина Курасова отмечает 81-й день рождения. Об этом сообщают на официальном сайте учреждения.

- Вся дружная лицейская семья поздравляет Вас с праздником - с Днем Вашего рождения! – пишут коллеги в поздравлении. - В этот светлый день мы благодарим Вас за то, что нам посчастливилось быть рядом с Вами - таким высоким профессионалом и такой мудрой, чуткой, прекрасной женщиной!

Антонина Семеновна - Почетный гражданин Брянской области и Брянска, заслуженный учитель Российской Федерации. Она первой в нашей области в 2009 году получила звание «Народный учитель Российской Федерации». В 2006 году под ее руководством лицей №1 удостоили звания «Лучшее учебное заведение России».

Именинница принимает множество поздравлений. И среди них – от руководства города и региона.

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