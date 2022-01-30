В Суземском районе студенты ГИТР сняли фильм о семье из деревни Чухраи

Фото: "Дом-музей деревенского быта", vk.com.

В Суземском районе студенты Гуманитарного института телевидения и радиовещания начали съемки фильма о семье, которая поселилась в деревне Чухраи. Кинолента называется «На границе». Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте в группе «Дом-музей деревенского быта».

Рядом с заповедником живут Вадим Винник и Ирина Птицына. Эти люди восстановили полуразрушенную избу, в которой и открыли дом-музей деревенского быта. Ирина делает сувениры и косметику, проводит обряды для туристов. Жизнь молодой семьи привлекла внимание студентов Института кино и телевидения.

Эта картина стала их экзаменационной работой. Теперь они будут работать над монтажом и озвучкой.

- Снимается кино про нашу жизнь в лесу и наш прекрасный Музей в Чухраях! – пишут в группе основатели музея старинного быта и ремесла. - Спасибо друзьям, волонтерам, помощникам и гостям Музея за его развитие и вообще появление в этом мире, без вас ничего не было!

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