На Эльбрусе спасли потерявшего память брянца

Фото: "Движение "Альтернатива", vk.com.

На Эльбрусе спасли потерявшего память жителя Брянской области Анатолия Акуленко. Об этом в соцсети ВКонтакте сообщают активисты волонтерской организации «Альтернатива».

- Мужчина не помнил, как там оказался и что с ним произошло, - говорят спасители Анатолия Акуленко. - Его личность удалось установить, так как он смог назвать свое место жительство. Сотрудникам полиции также удалось найти его родственников. Но по-прежнему остается загадкой, как Акуленко Анатолий Владимирович из Брянской области оказался более чем за 2000 километров от дома без понимания, что с ним и где он. Каким чудом он выжил на Эльбрусе также неясно, поскольку он не имел теплой одежды, необходимой для восхождения на гору, да и в целом вряд ли обладал необходимыми для этого навыками. В этой истории нам еще предстоит разобраться.

Волонтеры просят всех, кто что-то знает, сообщить им, что случилось с Анатолием Владимировичем. В ближайшее время его отправят домой.

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