Новые автобусы пустят по магистралям маршрутов с высоким пассажиропотоком. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянское автотранспортное предприятие приняло 34 новых автобуса. Водители получили ключи от 32 новых автобусов «МАЗ» большой вместимости и двух автобусов «ПАЗ» средней вместимости. Последние «пазики» проибрели на средства, сэкономленные в результате проведения торгов. На их приобретение выделили 300 миллионов рублей из областной казны. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Новые автобусы приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, мам с колясками. В каждой машине - системы пожаротушения, кнопки связи с водителем, видеонаблюдение, электронное табло изнутри и снаружи, пандусы.

Новые автобусы пустят по магистралям маршрутов с высоким пассажиропотоком. Это - маршруты №25 «Телецентр — Школа №61», №37 «Фосфоритный завод — Телецентр». При этом часть освободившихся автобусов среднего класса будет ходить в направлении поселка Большое Полпино, Снежетьского микрорайона. Покупка новых автобусов позволит сократить интервалы движения между рейсами, а также увеличить частоту самих поездок.

- Сегодня автопарк насчитывает 275 автобусов, - сказал директор Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия Александр Андросенко. -Все они оснащены системой навигации, которая функционирует с 2007 года. Для удобства пассажиров разработано мобильное приложение «Умный транспорт», с помощью которого можно узнать точное время прибытия автобуса. Вместе с тем предприятием продолжается установка электронных табло на самих остановочных комплексах.

Напомним, что в Брянск до 10 декабря должны были поставить 32 новых автобуса МАЗ.

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