Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 280 жителей региона, выздоровели 98 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3798 ПЦР-тестов.

В целом у 100911 человек подтвердили коронавирус, вылечились 95913 жителей области, умерли 3172 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1343845.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 132 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 21 ковид-положительного. На третьем месте Клетнянский район, где зафиксировали 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 января 2022 года:

— Брянск – 39055 (+132)

— Брянский район – 9896 (+21)

— Дятьковский район – 5045 (+3)

— Карачевский район - 3456 (+3)

— Клинцы – 3202 (+20)

— Трубчевский район – 2715 (+1)

— Новозыбков – 2683 (+7)

— Стародубский район – 2748 (+11)

— Навлинский район – 2419(+14)

— Унечский район – 2397

— Жуковский район – 2341 (+7)

— Брасовский район – 2033 (+9)

— Выгоничский район – 1949

— Почепский район – 1778 (+4)

— Комаричский район – 1754 (+2)

— Климовский район – 1544 (+1)

— Фокино – 1512 (+2)

— Погарский район – 1489 (+10)

— Клетнянский район – 1462 (+15)

— Мглинский район – 1418 (+6)

— Дубровский район – 1410 (+4)

— Сельцо – 1354

— Злынковский район – 1082

— Суземский район – 1076

— Суражский район – 1014

— Клинцовский район – 980 (+1)

— Гордеевский район – 812 (+3)

— Красногорский район – 773

— Севский район – 641

— Жирятинский район – 522 (+4)

— Рогнединский район – 226

— Иногородние – 125.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»