В Брянске умер руководитель жилищной инспекции Руслан Яньков

Фото: Государственная жилищная инспекция Брянской области.

В Брянске 24 января на сороковом году жизни в областной больнице умер глава жилищной инспекции Руслан Яньков. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Чиновнику стало плохо прямо на рабочем месте 19 января. Его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Руслан Алексеевич родился 9 августа 1982 года. В 2003 году он окончил Брянский политехнический колледж им. Н.А. Кубяка по специальности "Технология машиностроения". В 2012 году - амарский государственный технический университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

За свою трудовую деятельность работал на постах коммерческого директора ООО "Альтаир", генерального директора ООО "Водолей", генерального директора ООО "БЭБ", коммерческого директора, технического директора, генерального директора ООО ЭТЦ "РЕМЭКС".

С марта по июнь 2018 назначен начальником производственно-энергосберегающего отдела МУП «Жилкомсервис» Володарского района Брянска. В октябре 2018 года Руслана Янькова назначили на должность начальника государственной жилищной инспекции Брянской области.

Награжден памятной медалью «Брянск-город воинской славы».

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