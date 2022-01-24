Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 251 житель региона, выздоровели 96 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3617 ПЦР-тестов.

В целом у 100631 человека подтвердили коронавирус, вылечились 95815 жителей области, умерли 3159 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1343845.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 120 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 31 ковид-положительного. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 января 2022 года:

— Брянск – 38923 (+120)

— Брянский район – 9875 (+31)

— Дятьковский район – 5042 (+6)

— Карачевский район - 3453(+10)

— Клинцы – 3182 (+16)

— Трубчевский район – 2714 (+5)

— Новозыбков – 2676 (+6)

— Стародубский район – 2737 (+11)

— Навлинский район – 2405 (+6)

— Унечский район – 2397 (+9)

— Жуковский район – 2334 (+2)

— Брасовский район – 2024 (+3)

— Выгоничский район – 1949 (+4)

— Почепский район – 1774

— Комаричский район – 1752 (+3)

— Климовский район – 1543 (+2)

— Фокино – 1510

— Погарский район – 1479 (+1)

— Клетнянский район – 1447 (+2)

— Мглинский район – 1412 (+2)

— Дубровский район – 1406 (+3)

— Сельцо – 1354

— Злынковский район – 1082 (+1)

— Суземский район – 1076

— Суражский район – 1014

— Клинцовский район – 979

— Гордеевский район – 809 (+1)

— Красногорский район – 773 (+1)

— Севский район – 641(+6)

— Жирятинский район – 518

— Рогнединский район – 226

— Иногородние – 125.

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