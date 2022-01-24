Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 251 житель региона, выздоровели 96 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3617 ПЦР-тестов.
В целом у 100631 человека подтвердили коронавирус, вылечились 95815 жителей области, умерли 3159 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1343845.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 120 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 31 ковид-положительного. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 января 2022 года:
— Брянск – 38923 (+120)
— Брянский район – 9875 (+31)
— Дятьковский район – 5042 (+6)
— Карачевский район - 3453(+10)
— Клинцы – 3182 (+16)
— Трубчевский район – 2714 (+5)
— Новозыбков – 2676 (+6)
— Стародубский район – 2737 (+11)
— Навлинский район – 2405 (+6)
— Унечский район – 2397 (+9)
— Жуковский район – 2334 (+2)
— Брасовский район – 2024 (+3)
— Выгоничский район – 1949 (+4)
— Почепский район – 1774
— Комаричский район – 1752 (+3)
— Климовский район – 1543 (+2)
— Фокино – 1510
— Погарский район – 1479 (+1)
— Клетнянский район – 1447 (+2)
— Мглинский район – 1412 (+2)
— Дубровский район – 1406 (+3)
— Сельцо – 1354
— Злынковский район – 1082 (+1)
— Суземский район – 1076
— Суражский район – 1014
— Клинцовский район – 979
— Гордеевский район – 809 (+1)
— Красногорский район – 773 (+1)
— Севский район – 641(+6)
— Жирятинский район – 518
— Рогнединский район – 226
— Иногородние – 125.
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