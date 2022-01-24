В Брянске сообщили о минировании лицея №1

Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В понедельник, 24 января, в Брянский городской лицей № 1 имени Александра Пушкина позвонил неизвестный и сообщил о минировании здания. Об этом «КП-Брянск» сообщили родители учащихся образовательного учреждения. По их словам, занятия отменили, а ребят эвакуировали в спорткомплекс, который находится в 500 метрах от образовательного учреждения. Позже их отпустили домой.

На момент публикации официальных комментариев пока нет.

Тем временем информация о минировании лицея №1 разлетелась по соцсетям. Очевидцы опубликовали фотографии в группах ВКонтакте. На снимке видно, что возле лицея №1 находятся машины МЧС, полиции и скорой помощи

- В лицее проходят учения, - рассказали "КП-Брянск" в образовательном учреждении.

В полиции ситуацию не комментируют.

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