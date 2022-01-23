Из Брянска самолеты смогут летать в Египет и на Кипр два раза в неделю

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Из Брянска самолеты смогут летать на Кипр и в Египет два раза в неделю. Перевозчик "Азур Айр" получил допуск на выполнение международных рейсов. Соответствующий приказ подписали 20 января в Росавиации.

Дважды в неделю чартеры смогут летать в Шарм-эль-Шейх, дважды - в Хургаду. И дважды в неделю одобрили рейсы в Ларнаку.

Напомним, пока в расписании брянского аэропорта нет международных рейсов. Билеты, судя по всему, будут продавать в рамках туров, в которые включены многие услуги: перелет, проживание, питание и другие.