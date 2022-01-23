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Общество23 января 2022 6:50

Брянская область получит на лекарства от коронавируса 41 миллион рублей

Деньги поступят из федерального бюджета
Марина АНТОНОВА
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В регионе готовятся к эпидемии штамма "омикрон".

В регионе готовятся к эпидемии штамма "омикрон".

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянская область дополнительно получит 41 миллион рублей на лекарства от коронавируса. Такое решение приняли на заседании Координационного совета, которое провел премьер Михаил Мишустин, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

До этого губернатор сообщал, что в регионе есть трехмесячный запас лекарств и СИЗов в больницах.

В случае роста заболеваемости в Брянской области готовы развернуть семь коронавирусных госпиталей к 10 работающим. Число КТ-центров увеличат с четырех до девяти. Могут открыть дополнительный колл-центр в поликлинике №4. С 1 февраля начинает работать новая ПЦР-лаборатория на базе поликлиники №1.

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