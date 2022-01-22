В Брянской области на карантин закрыли 30 классов и одну школу

В Брянской области на карантин закрыли 30 классов в 25 школах и одну школу полностью Об этом рассказала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба 21 января. У детей были признаки ОРВИ.

- Работникам культуры и организаторам внешкольной работы рекомендовали сообщать о случаях заболевания детей и своевременно закрывать такие кружки и секции внеклассной работы в целях противодействия дальнейшему росту числа заболевших, - говорят в пресс-службе областного правительства.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечают во всех возрастных группах, в том числе и среди детей от 0 до 15 лет.

В стационарах с коронавирусом находятся восемь детей. Дома инфекцию лечат 241 ребенок.