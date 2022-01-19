В Брянске бежицкий танк Т-34 признали объектом культурного наследия

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске бежицкий танк Т-34 признали объктом культурного наследия. По закону его нельзя перемещать из сквера Морозова.

- Решение приняли в октябре 2021 года, - рассказала "КП-Брянск" начальник отдела охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения Ирина Кочетова. - Перед этим провели экспертизу. В ближайшее время объект появится в автоматизированной информационной системе Министурства культуры России.

Бежицкий танк принадлежит обанкротившемуся 85-му ремонтному заводу. Машину временно передали Бежицкой районной администрации в год 75-летия Победы. Танк установили в сквере имени его создателя - Александра Морозова.

Шли судебные тяжбы. В Верховном суде признали, что танк нужно все-таки вернуть в конкурсную массу.

- Для объекта охраны не важно, кто является собственником, - говорят в управлении по охране и сохранения историко-культурного наследия Брянской области. - Танк является ценным объектом именно в сквере в Бежице.

Машину уже пытались вывезти из сквера. В конце декабря представители завода пригнали тяжелую технику, повредили газон вокруг. Тогда удалось договориться - танк остался стоять.