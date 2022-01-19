Брянский губернатор предложил строить соцжилье за счет бюджета

"Социальная" многоэтажка появится на улице Сорокина. Она разбавит квартал элитного жилья. Фото: Марина АНТОНОВА

Брянский губернатор предложил строить социальное жилье за счет областного бюджета. Он дал поручение региональному департаменту строительства просчитать этот вариант. Об этом он сказал на заседании с заместителями 17 января, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В Брянске не хватает социального жилья: для детей-сирот, для переехавших в регион врачей и тренеров, для переселенцев из аварийного жилья. Минстрой в этом году на 29 процентов повысил стоимость квадратного метра для соцжилья в Брянской области. На второе полугодие 2022-го она составляет больше 44 тысячи рублей вместо прежних 35. По этой цене власти могут приобретать квартиры для сирот. Но этого недостаточно. Особенно если учесть, что жилье должно быть с отделкой.

После подорожаний прошлого года средняя цена за квадратный метр в Брянске составляет 67 тысячи рублей. И это без отделки.

По информации областного правительства, цены на элитное жилье в Брянске доходят и до 100 тысяч за квадратный метр. Вокруг строят инфраструктуру - дороги, школы и детские сады. Это позволяет застройщикам поднять цену за жилье. Но никакими социальными обязательствами они себя не обременяют.

Скандальный участок земли на территории старого аэропорта отдали белорусам под строительство 16-этажного дома. Против были жильцы, которые купили квартиру неподалеку. Они просили построить на этом месте стадион, так как изначально предполагалось, что здесь будет школа.

Гомельская строительная компания возведет многоэтажку на 152 квартиры. 15 из них отдадут муниципалитету. Еще 23 - продадут по цене сентября 2021 года - 35 тысяч 729 рублей.

Брянские застройщики считают, что участие в инвестиционных проектах им невыгодно, сообщают "Брянские известия". Им проще купить участок земли, построить на нем многоэтажку и продать все квартиры по рыночной стоимости.