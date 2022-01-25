Фото: "Белые Берега", vk.com.

В Белых Берегах хотят установить памятник юному партизану Саше Сабирову. На изготовление монумента открыли сбор средств, сообщают в соцсети в группе ВКонтакте.

Партизан погиб от рук фашистов. Саша Сабиров в декабре 1941 года возвращался из Белых берегов после сбора важной информации для партизанского отряда. Его взяли в плен каратели. Юношу пытали, а впоследствии расстреляли. Партизан ничего не сказал немцам о местонахождении партизан и о своем задании. Юношу похоронили на старом, лесном кладбище на 30-м участке, за озером.

- Мы считаем своим долгом увековечить память об Александре, отдавшему свою жизнь ради приближения победы и ради нашей нынешней мирной жизни, - пишут местные жители в группе. - Мы твердо решили, что памятнику быть! Предположительно сумма сбора составит около 30 тыс. рублей. Желающие присоединиться к сбору средств могут пожертвовать любую сумму.

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