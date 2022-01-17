После работы в Брянске Михаила Калашникова назначили главным инспектором в Иваново

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянского федерального инспектора Михаила Калашникова назначили на должность главного федерального инспектора по Ивановской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Губернатор Брянской области за достойный труд наградил его Почетной грамотой. С новым назначением также поздравил Михаила Калашникова главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук.

Михаил Калашников родился 14 сентября 1961 года. Он окончил Брянский государственный педагогический институт, Орловскую региональную Академию госслужбы, магистратуру Брянского государственного университета. Кандидат педагогических наук, доцент. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

В разные годы он работал директор сельской школы, преподавателем истории и правоведения в среднем профессиональном техучилище Брянска, был заместителем председателя Бежицкого районного совета народных депутатов Брянска, управляющим делами администрации области, руководитель аппарата, заместитель главы администрации области.

С 1993 Калашников занимал различные должности в администрации Президента России, в том числе федерального инспектора по Брянской области. Награжден Орденом Дружбы.

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