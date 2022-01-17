В Брянске Дворец единоборств откроют в середине февраля 2022 года

Фото: "Брянская губерния".

В Брянске торжественное открытие Дворца единоборств пройдет в середине февраля 2022 года. Организаторы устроят Фестиваль боевых искусств, который раньше проводили в цирке. На трибунах спортивного зала помещается четыре тысячи зрителей, сообщает "Брянская губерния".

Дворец единоборств начали строить в июле 2019 года. Сейчас здесь проводят пуско-наладочные работы. Рабочим осталось установить два монитора. Паралелльно готовят документы для сдачи объекта в эксплуатацию.

После открытия во Дворце будут работать секции для детей - это множество видов борьбы. В залах установлено необходимое оборудование. Ребята будут заниматься игровыми видами спорта - волейболом, баскетболом и настольным теннисом. Для детей и взрослых будет работать бассейн.