Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 147 жителей региона, выздоровели 126 пациентов, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3578 ПЦР-тестов.

В целом у 98929 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94609 жителей области, умерли 3062 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1308990.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 67 новых случая коронавируса. На втором месте Стародубский район, где выявили 13 ковид-положительных. Третье место у Трубчевского района с 10 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 января 2022 года:

— Брянск – 38157 (+67)

— Брянский район – 9762 (+9)

— Дятьковский район – 4983 (+3)

— Карачевский район - 3407 (+1)

— Клинцы – 3141 (+2)

— Трубчевский район – (+4)2670 (+10)

— Новозыбков – 2637 (+4)

— Стародубский район – 2668 (+13)

— Навлинский район – 2370

— Унечский район – 2348 (+2)

— Жуковский район – 2287 (+7)

— Брасовский район – 1999

— Выгоничский район – 1921 (+1)

— Комаричский район – 1743

— Почепский район – 1740 (+6)

— Климовский район – 1490

— Фокино – 1486

— Погарский район – 1447 (+3)

— Мглинский район – 1397 (+1)

— Клетнянский район – 1400 (+3)

— Дубровский район – 1386 (+1)

— Сельцо – 1344 (+4)

— Суземский район – 1070 (+2)

— Злынковский район – 1062 (+3)

— Суражский район – 1006 (+1)

— Клинцовский район – 972

— Гордеевский район – 804

— Красногорский район – 759 (+2)

— Севский район – 627

— Жирятинский район – 502 (+2)

— Рогнединский район – 220

— Иногородние – 124.

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