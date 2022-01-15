Фото: Брянский Молодежный Центр.

В Брянске стартует открытый турнир по дворовому хоккею с шайбой. В этом он пройдет в девятый раз. Матчи проходят в выходные дни на ледовой площадке во дворе по улице Крахмалева, 33 с 11.00 до 14.00. Первые игры состоятся 16 января, на лёд выйдут 5 команд. Об этом сообщают в Брянском Молодежном Центре.

- В этом году к участию в турнире приглашаются команды от 4 до 8 человек, - говорят организаторы. - Участником турнира можно стать от 14 лет, кстати, не обязательно заниматься хоккеем в спортивной школе. Достаточно просто уметь кататься на коньках и держать клюшку в руках.

Регистрируют команды участников до 21 января в официальной группе Вконтакте Брянской дворовой хоккейной лиги. 13 февраля проведут финальные игры, которые выявят сильнейшие команды турнира. Победителей и призеров наградят в торжественной обстановке медалями, кубками и подарками.

Возрастное ограничение – 16+

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