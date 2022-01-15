Фото: скриншот программы «Здесь и сейчас», «Брянская губерния».

В Брянской области нет подтвержденных случаев заражения «омикроном». Об этом в передаче «Брянской Губернии» сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

Также он сообщил, что «омикрон» может прийти через две-три недели. Сергей Галаганов отметил, что основным способом диагностики вируса является ПЦР-тест. Он советует брянцам прививаться и в случае заболевания не заниматься самолечением.

- Возможность консультации по телефону позволяет обезопасить себя от похода в больницу, от контактов с другими людьми, - сказал Сергей Галаганов.- . Главное в лечении любого штамма коронавируса - это вовремя его выявить и назначить правильную противовирусную терапию. И далее уже с помощью телефонных звонков, с использованием дистанционного консультирования можно контролировать динамику развития заболевания и в случае необходимости оперативно реагировать.

Кстати, в соседних регионах уже выявили эту разновидность опасной инфекции.

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