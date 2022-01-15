Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске в ДК БМЗ в честь 300-летия прокуратуры прошло торжество. Оно состоялось в среду, 14 января, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор области Александр Войтович поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с праздником, поблагодарил коллектив за нелегкую службу на страже наивысших идеалов общества – закона и справедливости.

Добрые пожелания прозвучали от почетных гостей праздничного мероприятия. Губернатор Брянской области Александр Богомаз после поздравления наградил Почетными грамотами отличившимся в работе прокурорам. Работники прокуратуры также получили поздравления и награды от Брянской областной Думы и главного федерального инспектора по региону Андрея Дьячука.

В честь юбилея организовали выставку «300 лет на страже закона». Экспозиция демонстрировала экспонаты и фотографии, отражающие основные исторические этапы становления прокуратуры России и Брянской области. Гости смогли увидеть награды ветеранов Великой Отечественной войны и старинную криминалистическую технику. Отдельный стенд посвятили прокурору Брянской области, Генеральному прокурору СССР А.М. Рекункову.

Подарком для всех собравшихся в зале стал юбилейный концерт, сотканный из вокальных и танцевальных номеров брянских артистов..

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