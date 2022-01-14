В Белых Берегах фельдшер скорой помощи спас рыбака с середины озера

Фельдшер скорой помощи Владимир Шмыгаль. Фото: vk.com, "Белые Берега".

В поселке Белые Берега в Брянске фельдшер скорой помощи Владимир Шмыгаль спас рыбака, которому стало плохо в середине замершего озера. Это случилось в субботу, 8 января, пишут в соцсетях.

Медик, приехав на место, попробовал пройти по льду. Но он стал проваливаться - у берега лед был двойной. Сверху - тонкий слой, ниже - более крепкий.

Фельшеру предложили подождать, пока кто-нибудь из рыбаков не выйдет к нему. Но он отказался. Сказал, что его ждет больной.

Владимир прошел по озеру, промочил ноги. Но сумел оказать помощь больному. Рыбака вывезли на санях. Сотруднику скорйо помощи помогли два рыбака. Мужчину госпитализировали, сообщают в пресс-службе областного правительства.