Фото: оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 145 жителей региона, выздоровели 177 пациентов, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3950 ПЦР-теста.

В целом у 98782 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94483 жителей области, умерли 3053 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1305412.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 63 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 10 ковид-положительных. Третье место у Клетнянского района с 8 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 января 2022 года:

— Брянск – 38027 (+63)

— Брянский район – 9753 (+2)

— Дятьковский район – 4980 (+10)

— Карачевский район - 3406 (+2)

— Клинцы – 3139 (+7)

— Трубчевский район – 2660 (+4)

— Новозыбков – 2633 (+1)

— Стародубский район – 2655 (+2)

— Навлинский район – 2370

— Унечский район – 2346 (+7)

— Жуковский район – 2280 (+2)

— Брасовский район – 1999 (+8)

— Выгоничский район – 1920

— Комаричский район – 1743 (+4)

— Почепский район – 1734 (+7)

— Климовский район – 1490 (+5)

— Фокино – 1486 (+4)

— Погарский район – 1444 (+3)

— Мглинский район – 1396

— Клетнянский район – 1397 (+8)

— Дубровский район – 1385

— Сельцо – 1340

— Суземский район – 1068 (+3)

— Злынковский район – 1059 (+1)

— Суражский район – 1005

— Клинцовский район – 972

— Гордеевский район – 804 (+1)

— Красногорский район – 757 (+1)

— Севский район – 627

— Жирятинский район – 500

— Рогнединский район – 220

— Иногородние – 124.