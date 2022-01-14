Фото: оперативный штаб.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 145 жителей региона, выздоровели 177 пациентов, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3950 ПЦР-теста.
В целом у 98782 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94483 жителей области, умерли 3053 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1305412.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 63 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 10 ковид-положительных. Третье место у Клетнянского района с 8 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 января 2022 года:
— Брянск – 38027 (+63)
— Брянский район – 9753 (+2)
— Дятьковский район – 4980 (+10)
— Карачевский район - 3406 (+2)
— Клинцы – 3139 (+7)
— Трубчевский район – 2660 (+4)
— Новозыбков – 2633 (+1)
— Стародубский район – 2655 (+2)
— Навлинский район – 2370
— Унечский район – 2346 (+7)
— Жуковский район – 2280 (+2)
— Брасовский район – 1999 (+8)
— Выгоничский район – 1920
— Комаричский район – 1743 (+4)
— Почепский район – 1734 (+7)
— Климовский район – 1490 (+5)
— Фокино – 1486 (+4)
— Погарский район – 1444 (+3)
— Мглинский район – 1396
— Клетнянский район – 1397 (+8)
— Дубровский район – 1385
— Сельцо – 1340
— Суземский район – 1068 (+3)
— Злынковский район – 1059 (+1)
— Суражский район – 1005
— Клинцовский район – 972
— Гордеевский район – 804 (+1)
— Красногорский район – 757 (+1)
— Севский район – 627
— Жирятинский район – 500
— Рогнединский район – 220
— Иногородние – 124.