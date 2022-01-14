В Брянскэнерго и Брянскэлектро введен режим повышенной готовности

Фото: "Россети".

В связи с ухудшением погодных условий на территории Брянской области 14 января 2022 года (сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер порывами до 21 м/с, снежные заносы, на дорогах гололедица) сотрудники филиала «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» переведены в режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

На энергопредприятиях работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

К оперативному реагированию в Брянскэнерго готовы 149 бригад, 586 человек и 242 единицы техники. В Брянскэлектро - 84 бригады, 341 человек и 104 единицы техники. Все бригады укомплектованы необходимым оборудованием и оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении энергопредприятий находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 1,7 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.