В Брянске бывший ДК завода "Арсенал" продолжает стоять заброшенным

Фото: "Брянский урбанизм", Телеграм.

В Брянске бывший ДК завода "Арсенал" на улице Калинина продолжает стоять заброшенным. Здание охраняют.

За три года ни власти, ни бизнес так и не нашли ему применения. Здание ДК предложили в аренду за один рубль. Но его восстановление еще три года назад оценивали в 300 миллионов рублей. Сейчас и эта сумма выросла.

К зданию не примыкает земельный участок. Использовать его невыгодно. Если власти считают это бесполезным, то бизнес тем более не возьмется за такой дорогостоящий проект. Для меценатов и волонтеров сумму реставрации не потянуть.

Земли бывшего "Дормаша" распродали, хотели построить многоэтажки. Сейчас по ним идут суды. Здание ДК вновь выкупили в областную собственность, даже начали ремонтировать его. Но дела заглохло. Рядом привели в порядок концертный зал "Дружба". Театр кукол вернулся в первоначальное свое здание на улице Пушкина. А Дом культуры даже без парковки использовать для этих целей не получилось бы.

Так и стоит этот исторический памятник "не знаем, что с ним делать" и смотрит выбитыми окнами на проезжающих мимо водителей.