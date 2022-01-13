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Общество13 января 2022 15:09

Брянские подростки могут вакцинироваться от коронавируса без согласия родителей

Это касается детей в возрасте 15-17 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
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Достаточно будет от детей письменного добровольного согласия.

Достаточно будет от детей письменного добровольного согласия.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Брянские подростки смогут вакцинироваться от коронавируса без согласия родителей. Об этом сообщают в Минздраве России.

Самостоятельно сделать прививку они смогут в возрасте 15-17 лет.

Достаточно будет от детей письменного добровольного согласия.

Напомним, в регионе ждут поставку вакцины от коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». Ее торговое наименование – «Спутник М». «Гам-Ковид-Вак-М» будут вакцинировать подростков в возрасте от 13 до 18 лет.

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